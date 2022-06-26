 

N-TV – страны G7 запрещают импорт российского золота

26.06.2022, 22:09, Разное
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Страны «Большой семёрки» планируют ввести запрет на импорт российского золота, пишет N-TV, ссылаясь на заявление президента США, сделанное на полях саммита G7. В правительстве Великобритании отметили, что цель запрета заключается в дальнейшей финансовой изоляции России, а также в лишении её важного источника дохода.


AP

Страны G7 намерены запретить импорт золота из России, пишет N-TV, ссылаясь на заявление Джо Байдена, сделанное на полях саммита «семёрки», проходящего в Баварии. У себя в Twitter Байден отметил, что этот запрет лишит Россию миллиардных доходов. По данным правительственных кругов США, запрет должен вступить в силу в грядущий вторник.

Издание напоминает, что в ЕС также шли разговоры о возможном запрете на импорт российского золота, однако до сей поры никаких решений принято не было. В правительстве Великобритании отметили, что золото является самым важным экспортным товаром РФ после энергоресурсов. В прошлом году доходы РФ от продажи золота составили €14,6 млрд.

В заявлении британского правительства также отмечается, что Лондон играет центральную роль в мировой торговле золотом: учитывая это, а также параллельные меры со стороны США, Японии и Канады запрет на импорт будет иметь глобальное влияние и исключит золото с официальных международных рынков. В Лондоне отметили, что цель запрета на импорт российского золота — дальнейшая финансовая изоляция России. 



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