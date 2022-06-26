France 24 – на саммите G7 мировые лидеры надеются продемонстрировать солидарность

Члены «Большой семёрки» надеются на нынешнем саммите в Германии продемонстрировать солидарность, а также поддержку Украины, передаёт France 24. При этом от мировых лидеров ждут, что они подкрепят свои слова о поддержке Киева делами, точнее финансовой помощью.

ДУГЛАС ГЕРБЕРТ, комментатор France 24 по международным вопросам: Возникает вопрос, который всегда появляется на встречах «Большой семёрки»: что они могут сделать, чтобы не быть просто переговорным клубом самых влиятельных экономик мира. Но главное, что они надеются сделать, — отправить послание, продемонстрировать солидарность, продемонстрировать Украине поддержку в то самое время, когда она оказалась в крайней нужде.

Сложилась такая ситуация, когда Владимир Зеленский, который, как ожидается, в ближайшие дни обратится к участникам этой конференции по видеосвязи из Киева, по сути, идёт на поклон перед Западом, прося предоставить ему большее количество более тяжёлых вооружений. Предоставит ли их Запад или нет, решать не «Большой семёрке». В конце концов это не военный альянс. Это дело НАТО и его членов.

Но «Большая семёрка» тем не менее может частично ослабить финансовые страдания, выделить финансовую помощь главным образом на продовольственную безопасность, а также предоставить Украине средства, в которых она будет отчаянно нуждаться для своего восстановления.

И цена восстановления Украины продолжает быстро расти. Сейчас она составляет как минимум 600 миллиардов долларов, и эта цифра продолжает увеличиваться. Поэтому они хотят, чтобы «Большая семёрка» подкрепила свои слова делами, чтобы продемонстрировать Украине поддержку.

По сути, для мировых лидеров это проверка того, заслуживают ли они доверия, поскольку, хотя их экономики ослаблены и оказались под угрозой последствий от введённых ими же санкций, Украине как никогда необходимо, чтобы они держались выбранного курса в том, что, как ожидается, станет очень длительным и затяжным конфликтом.

Дуг, на лидеров «Большой семёрки» оказывают давление быстрорастущие цены на энергоносители и продовольствие. Что у них на повестке?

ДУГЛАС ГЕРБЕРТ: Рассматривая этот вопрос, Всемирная продовольственная программа, по сути, предупредила «Большую семёрку» о том, что 2022-й — нынешний год — будет сопровождаться рекордной нехваткой продовольствия. Почему? Ну, конечно, из-за враждебных действий РФ на Украине. Мы видим, что этот конфликт усиливает и без того печальный продовольственный кризис, возникший из-за коронавируса и, разумеется, пандемии, из-за чрезвычайной климатической ситуации и взлетевших расходов на еду и топливо, а также из-за текущего вооружённого конфликта.

У нас, по сути, образовался идеальный шторм. Всё, что на продовольственном фронте могло пойти не так, пошло не так. Прямо сейчас десятки миллионов тонн зерна, по сути, заблокированы в украинских портах. Почему? Тут нет никакого секрета: российские военные корабли не дают ему отправиться на рынки, на которых оно более всего необходимо, в частности, на рынки Африки.

Повторюсь ещё раз: Всемирная продовольственная программа — не слушайте меня, прислушайтесь к их статистическим данным — говорит, что 50 миллионам человек в 45 странах — большинство из них в тропической Африке — грозят риски неминуемого голода.

Проблема продовольственной безопасности — это какая-то абстракция, это не то, что может произойти в следующем месяце или году, это то, что происходит прямо сейчас. Им нужно её решить. И лидеров «Большой семёрки» призывают сделать что-нибудь для открытия черноморских портов Украины, чтобы вывезти столь необходимое продовольствие из этих портов и отправить его людям, которые в нём больше всего нуждаются.

Дата публикации 26 июня 2022 года.