Специалисты выяснили, как одуванчики реагируют на погоду
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Ученые выяснили, как семена одуванчика могут реагировать на изменение погодных условий. До недавнего времени это оставалось загадкой, хотя все знают, что парашют семян раскрывается в сухую погоду или остается закрытым при дожде.
Эксперты провели исследование данного вопроса, и нашли сходство этого механизма одуванчиков с обычным приводом, однако этот природный привод основан на уникальной радиальной трубке.
К трубке подсоединены сотни волосинок, образующих парашют или зонтик. Для работы механизма не нужна энергия. Когда погодные условия располагают к распространению семян, привод меняет форму и они, подхватываясь ветром, улетают.
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