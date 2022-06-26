 

Специалисты выяснили, как одуванчики реагируют на погоду

26.06.2022, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые выяснили, как семена одуванчика могут реагировать на изменение погодных условий. До недавнего времени это оставалось загадкой, хотя все знают, что парашют семян раскрывается в сухую погоду или остается закрытым при дожде.

Эксперты провели исследование данного вопроса, и нашли сходство этого механизма одуванчиков с обычным приводом, однако этот природный привод основан на уникальной радиальной трубке.

К трубке подсоединены сотни волосинок, образующих парашют или зонтик. Для работы механизма не нужна энергия. Когда погодные условия располагают к распространению семян, привод меняет форму и они, подхватываясь ветром, улетают.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04.22 / Мнение: Серые схемы

28.12.21 / Мнение: Шансы

09.03.22 / Российские компании научились преодолевать экономическую рецессию

24.06.22 / Беглов лишает городской парламент права выбирать вице-губернаторов

04.10.21 / АВТОВАЗ обогнал Volkswagen, Renault и Ford по росту продаж в Евросоюзе

22.05.21 / В Совфеде предложили законодательно закрепить термин «Замкадье»

21.01.22 / Владельцы новых смартфонов iPhone 13 массово столкнулись со сбоем работы своих гаджетов

20.05.21 / Маска из клея и перец чили для объема губ: советы бьюти-блогеров, которые небезопасны для здоровья кожи

09.05.22 / Педикюр лета-2022: полезные лайфхаки и идеи, которые помогут привести в форму ноги и ногти

06.03.21 / Общество: Российские школьники набирают лишний вес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика