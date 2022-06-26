Специалисты выяснили, как одуванчики реагируют на погоду

Ученые выяснили, как семена одуванчика могут реагировать на изменение погодных условий. До недавнего времени это оставалось загадкой, хотя все знают, что парашют семян раскрывается в сухую погоду или остается закрытым при дожде.

Эксперты провели исследование данного вопроса, и нашли сходство этого механизма одуванчиков с обычным приводом, однако этот природный привод основан на уникальной радиальной трубке.

К трубке подсоединены сотни волосинок, образующих парашют или зонтик. Для работы механизма не нужна энергия. Когда погодные условия располагают к распространению семян, привод меняет форму и они, подхватываясь ветром, улетают.