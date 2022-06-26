Мнение: О размещении ядерного оружия в Белоруссии

О размещении ядерного оружия в Белоруссии

Итак, у нас есть официальная стенограмма беседы Путина и Лукашенко, в которой всплыла ядерная тема:

http://kremlin.ru/events/president/news/68702

Попробуем собрать, что из нее следует.

1) Лукашенко высказал опасения по поводу учений стран НАТО с участием носителей ядерного оружия в непосредственной близости от границ Союзного государства и предложил рассмотреть "вопрос зеркального ответа на эти вещи, без перебора".

2) Лукашенко попросил помочь "приспособить" имеющиеся белорусские самолеты к применению ядерного оружия. Упомянул Су-35, но их там нет. Видимо, имел в виду Су-30СМ (https://t.me/vatfor/5858).

3) Лукашенко акцентировал, что речь не идет о размещении непосредственно ядерных боезарядов на территории Белоруссии, как минимум, в краткосрочной перспективе.

4) Путин рассказал про 200 единиц ТЯО на территории шести стран НАТО в Европе, ну и про 257 сертифицированных самолетов стран НАТО. Не то чтобы новость. Подтвердил, что у России баз с ядерным оружием за пределами национальной территории нет.

5) Путин не захотел "зеркалить", но предложил "соответствующим образом дооборудовать" белорусские Су-25 в России, с соответствующей подготовкой пилотов. Су-25 не всегда записывают в носители ТЯО, но вроде бы никаких особых препятствий нет. Кроме того, что в целом это не самый очевидный выбор, тем более у НАТО, например, основным носителем схожего класса в перспективе станет F-35.

6) Путин анонсировал передачу ОТРК "Искандер-М" белорусским ВС в ближайшие месяцы, причем подчеркнул их "двойное назначение", т.е. возможность применять крылатые и (аэро)баллистические ракеты в обычном и ядерном оснащении.

Теперь вопросы, которые нас очень волнуют:

а) Будет ли формализован п.3?

б) Точно ли речь про Су-25 (п.5) или, все же, про другие самолеты? Более того, правильно ли мы понимаем, что "дооборудование" — это именно про адаптацию к "ядерным" задачам?

в) Какие именно "Искандеры" (п.6), в какой комплектации, в каком количестве (дивизион? бригада?) и на каких условиях (продажа? взаимозачет по шасси? лизинг?) окажутся в Белоруссии? Где они будут базироваться? Тема так-то очень старая, да и весьма токсичная (https://t.me/vatfor/5955).

г) Все вместе это очень сильно озадачивает в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml) и нашей традиционной позиции о нарушении США и странами НАТО его пп.1 и 2, которые традиционно понимаются как запрет на создание условий ядерными державами для применения ЯО неядерными. К слову, у нас и относительно свежее заявление ОДКБ (https://www.odkb-csto.org/upload/iblock/210/210cc8f1a9914c90f5b03dcd680cba48.doc) на этот счет имеется:

Государства-члены ОДКБ настоятельно призывают государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории неядерных государств, воздержаться от проведения учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями.

Также напомним, что после внесения изменений в Конституцию РБ и обновления Военной доктрины Союзного государства формальные препятствия для развертывания ЯО на белорусской территории отсутствуют, на что в свое время обратили внимание (https://www.iiss.org/blogs/analysis/2022/02/belarus-seeks-to-amend-its-constitution-to-host-russian-nuclear-weapons) в т.ч. и в западных исследовательских организациях. Ну, кроме развала упомянутого нарратива про нарушения ДНЯО со стороны США и НАТО…

К слову, не исключено, что данные инициативы окажут влияние на дискуссии вокруг судьбы Основополагающего акта Россия — НАТО (https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm), да и текущего состояния. Напомним:

Государства-члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем.

P.S. Прошлый раз вся эта тема всплывала (https://t.me/vatfor/7279) на фоне разговоров как раз про возможное появление американского ЯО в Польше. Видимо, решили простимулировать.

https://t.me/vatfor/7838 – цинк

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