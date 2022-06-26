В гробу. На память – Личное мнение

Не хотела критически осмысливать прощание скорбящих граждан с Юрой Шатуновым, но, извините, не выдерживаю.



Фото: МК

Мне не даёт покоя один вопрос: с какой именно целью некоторые направляют на покойника камеры телефонов?

Они труп Юры фотографируют? Запечатлевают, так сказать, на память?



Фото: КП

Ну, ок. Допустим.

А что они будут с этими фотографиями делать в дальнейшем? Пересматривать? Клеить в семейный фотоальбом? Пересылать друзьям? Постить в соцсетях?

Вот реально: как можно распорядиться фотографиями покойника, не выглядя при этом, мягко говоря, странным человеком?

Или, может, эти повышенной сентиментальности люди общаются по видеосвязи с кем-то из своих близких, показывая им себя у гроба любимого исполнителя и, собственно, труп любимого исполнителя?



Фото: КП

В общем, загадка, которую я, наверное, никогда не разгадаю.

Прощание масс с Юрой Шатуновым — очередное напоминание того, насколько ценно в человеке хорошее воспитание.

Вот я почему-то уверена: этот мальчишка из детдома ни при каких обстоятельствах не стал бы направлять на гроб камеру смартфона, вне зависимости от того, насколько значим был бы для него лично лежащий там труп.

Ну вот уверена прямо в этом.

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