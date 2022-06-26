В Херсонской области запущено вещание пяти российских радиостанций

В Херсонской области запущено вещание российских радиостанций «Наше радио», «Казак-FM», «Europa+», «Первое радио», «Радио Крым», сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Задача выполнена силами Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской областной военно-гражданской администрации. Департамент был сформирован только неделю назад, но уже достиг вполне конкретных результатов: запущено радиовещание и подготовлена техническая возможность для работы второго херсонского телеканала. Над проблемами связи и теле-радиовещания работают херсонские, донецкие и российские специалисты», – приводятся ее слова в Telegram-канале ВГА.

Отмечается, что «готовится выйти в эфир первая радиостанция свободной Херсонщины! Существует техническая возможность запуска пяти херсонских радиостанций. Однако, требуется модернизация оборудования и люди с горящими глазами».

Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.

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