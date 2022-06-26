 

В Херсонской области запущено вещание пяти российских радиостанций

26.06.2022, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Херсонской области запущено вещание российских радиостанций «Наше радио», «Казак-FM», «Europa+», «Первое радио», «Радио Крым», сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Задача выполнена силами Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской областной военно-гражданской администрации. Департамент был сформирован только неделю назад, но уже достиг вполне конкретных результатов: запущено радиовещание и подготовлена техническая возможность для работы второго херсонского телеканала. Над проблемами связи и теле-радиовещания работают херсонские, донецкие и российские специалисты», – приводятся ее слова в Telegram-канале ВГА.

Отмечается, что «готовится выйти в эфир первая радиостанция свободной Херсонщины! Существует техническая возможность запуска пяти херсонских радиостанций. Однако, требуется модернизация оборудования и люди с горящими глазами».

Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.21 / “Можем лучше контролировать спортсменок”. Американские гимнастки будут жить за пределами олимпийской деревни

28.07.21 / Коваленко о возможной отставке с должности главы Черниговской ОГА: Я никуда не ухожу

02.04.21 / Путин решил обсудить с главой РФПИ распространение российских вакцин за рубежом

23.01.21 / Венгрия осудила призывы ввести ЕС санкции против РФ из-за Навального

02.03.21 / В Севастополе запустили новый водозабор на реке Бельбек

24.11.21 / Совфед поддержал штрафы за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации

11.11.20 / Эксперт объяснил, почему Навальный не возвращается в Россию

26.02.21 / Гордон: Григорий Суркис против Майдана в Верховной Раде не голосовал

30.06.20 / ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

27.02.21 / Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика