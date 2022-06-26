Алиханов: Морских провозных мощностей на Балтике избыток, снабжать Калининград есть на чем

Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чем. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна», – написал Алиханов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «Калининград в порядке, страна за нас пусть не переживает. Но думает о нас».

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

В МИД РФ и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.

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