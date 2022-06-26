 

В Италии подняли вопрос о введении потолка цен на российский газ

26.06.2022, 21:06, Новости дня
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Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите «Большой семерки» сообщил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из РФ и «ликвидации зависимости» от России.

«Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели», – сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews, информирует РИА «Новости».

По его словам, «даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику».

Напомним, Газпром поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Bloomberg сообщало, что Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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