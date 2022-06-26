В Италии подняли вопрос о введении потолка цен на российский газ

Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите «Большой семерки» сообщил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из РФ и «ликвидации зависимости» от России.

«Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели», – сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews, информирует РИА «Новости».

По его словам, «даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику».

Напомним, Газпром поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Bloomberg сообщало, что Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.

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