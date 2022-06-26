 

Мнение: Проекции

26.06.2022, 21:00, Разное
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Тревожные ожидания возможного вторжения Китая на Тайвань, безусловно, проецируются и на конфликт России с Украиной. Нет никаких сомнений, что Украине удается сдерживать гораздо более сильного противника за счет двух факторов: более адекватной организации и масштабной внешней помощи.

Пока стратегия Киева себя оправдывает: он разменивает территории на темп российского наступления в расчете на то, что ресурсно Россия окажется неспособной к дальнейшему продвижению. Четыре месяца «не-войны» уже подтверждают, что во многом эта стратегия себя оправдывает: короткой победоносной не получилось, Кремль втянулся в практически безнадежный затяжной конфликт, теперь лишь вопрос времени, когда его наступательные возможности окажутся исчерпанными.

Однако выведение из уравнения хотя бы части внешней помощи серьезно осложнит положение Киева и даст шанс Кремлю — если не на победу через разгром украинской армии, то хотя бы на переговоры на своих условиях. И гипотетическое вторжение Китая на Тайвань, безусловно, может стать для Кремля таким шансом. Собственно, и для Китая вторжение именно сейчас в определенной степени имеет смысл: Запад действительно занят украинским конфликтом и не может сразу, быстро и полностью из него выйти, переключившись на Дальний Восток.

Проблема, однако, для Китая ровно та же: все расчеты он может строить исходя из концепции блицкрига. В случае, если захват Тайваня удастся в течение короткого времени (до двух-трех недель максимум), Запад просто не успеет отреагировать, и ему придется исходить из фактического положения вещей. Китай же получит гораздо более весомую переговорную позицию. Однако если блицкриг не состоится, а перейдет в столь же затянутый, как на Украине, конфликт, возникают варианты, среди которых есть и неблагоприятные для Китая. Главный негативный фактор — это, конечно, санкции и блокада. Экономика Китая близка к сваливанию в жесточайший кризис, так как существенно подорвана внутренними противоречиями, усугубленными событиями последних двух с половиной лет. Санкции (если они будут объявлены) приведут к ускоренному переходу к полномасштабному кризису, который в любом случае уже запрограммирован. В этом смысле китайское руководство просто выберет ужасный конец вместо ужаса без конца.

Воспользуется ли Кремль внезапным подарком? Скорее, да, чем нет. Во всяком случае на усилие последней надежды у него ресурс еще есть. Авантюристично, но вся эта история — одна сплошная авантюра. Исходная задача: заставить НАТО выполнить декабрьский ультиматум — уже однозначно нерешаема, но по крайней мере попытаться закончить эту авантюру на какой-то мажорной ноте Кремль, конечно, попытается.

Источник: Эль Мюрид



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