Мнение: Отсутствие пробок в СССР, деблокада Калининграда и угроза автоблокады Евросоюза

1. По числу автомобилей на душу населения СССР всегда отставал от стран Запада в десятки раз — во-первых, население было слишком бедным, во-вторых, власти пытались развивать общественный транспорт. Тоже получалось с переменным успехом, поговорка «изнасилуют — не заметишь» была посвящена как раз давке в советских автобусах. Но всё же сама идея мне кажется неплохой. Если на городские велодорожки я смотрю с огромным скепсисом, то вот метро и автобусы с трамваями я считаю хребтом пассажирской системы здорового города.

Впрочем, старожилы вспоминают о советских временах с ностальгией. Если в автобусах с троллейбусами рабочий народ ехал подавленным, то сливкам общества, автомобилистам, оставались свободные дороги безо всяких пробок (ссылка):





Сделанное в 1970-х фото с видом на МИД с Бородинского моста опубликовал Telegram-канал «Старая Москва». В комментариях пользователи сети обратили внимание на практически свободную от машин проезжую часть в популярном месте столицы и нашли объяснение отсутствию пробок в СССР.

«В те годы это была самая свободная от машин магистраль. Из центра до МКАД. И вообще много машин было только в пятницу вечером. А в выходные город был, считай, пустой», — написал один из юзеров. Другой отметил, что в советское время у москвичей не было так много дач и загородных домов, куда они могли бы собраться приблизительно в одно время, поэтому и пробок не возникало. «Да и в целом население Москвы было меньше», — добавил он.

Напомню, что в 1970 году, когда на Западе крупные города уже давно задыхались от пробок, в СССР всё было свободно и экологично: число легковых машин на 1000 человек составляло 5,5. Личный автомобиль всё ещё был роскошью, а не средством передвижения. К 1980 году легковых авто стало 30,2 на тысячу, а к 1990-му – 58,5 (ссылка).

Сейчас же в России более 300 автомобилей на тысячу человек (ссылка). Страна фактически насытилась личными машинами – практически у всех желающих они уже есть. Рост автомобилизации, бурно шедший почти 30 постсоветских лет, в последнее время сократился из-за появления доступных сервисов такси и перехода порядка 15% россиян на удалённую работу.

2. ЕС услышал предостережение России о том, что ответ на блокаду Калининграда будет крайне серьёзным. В Брюсселе испугались и решили как минимум сделать вид, будто европейцы сдают назад. Глава Еврокомиссии Жозеп Боррель пообещал пересмотреть формулировки санкций, которые ранее позволили Литве наполовину сократить транзит товаров из России и Белоруссии в Калининградскую область.

Напомню, что это вообще-то откровенно агрессивный шаг со стороны Литвы. Когда, например, корабли одного государства блокируют порты другого государства, это считается агрессией, сродни объявлению войны. Нет причин не считать подобной агрессией и блокирование торговли по суше, особенно когда речь идёт о таком территориальном эксклаве, как Калининград. Опять же, блокируемые товары предназначаются именно калининградцам, никто не собирался торговать ими с Литвой.

Тем временем, несмотря на примирительную позицию ЕС, против снятия блокады выступила сама Литва, точнее её президент Гитанас Науседа. Мол, он хочет соблюдать санкции и не хочет прокладывать по литовской территории никакие коридоры для российского транзита (ссылка).

О том, чем всё это закончится для самой Литвы, господин Науседа, разумеется, умолчал.

Но выбора у господина Науседы нет — когда гауляйтеру звонят из Вашингтона, он не спорит, он вытягивается по струнке и берёт под козырёк. Тот факт, что Литва провоцирует столкновение России с НАТО, которое, вероятно, будет ядерным, и которое наверняка начнётся с полного ядерного уничтожения провокатора (Литвы), наверняка пугает президента маленькой страны. Однако политическая элита Литвы состоит из предателей практически полностью, увы. Так что если президент Науседа попытается дёрнуться, его даже не будут наказывать в жестоком стиле американцев. Его просто технично сместят, заменив на более покладистого пособника США.

3. К вопросу о том, почему в Евросоюзе пытаются включить заднюю по Калининграду. Россия ведь собирается устроить праздник не только в Литве. Минтранс предложил запретить въезд европейского грузового автотранспорта, а вместо этого перегружать товары на границе (ссылка).

Если решение будет принято, это значит, что жизнь у европейских поставщиков станет сильно сложнее. Далеко не все западные компании ушли из России, и даже среди ушедших многие продолжают с нами торговлю. Если цены на перевозки вырастут, то это сделает европейские товары в России менее конкурентоспособными. Кроме того, очевидно, что пострадают автоперевозчики из ЕС, а вот российские грузовые компании выиграют.