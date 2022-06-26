Синод РПЦ признал существование силы земного тяготения

Изучив

обстоятельства падения святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Синод

Русской православной церкви в своём определении постановил, что предстоятель

упал в результате воздействия на него силы земного тяготения. Таким образом,

впервые с 439 года православная церковь признала существование гравитации.

На

Александрийском соборе в 439 году теория гравитации, созданная древнегреческими

философами, была объявлена в числе других научных теорий «языческим мракобесием»

и запрещена, а все книги на эту тему, содержавшиеся в Александрийской

библиотеке, были сожжены.

Святитель Амвросий Исаврийский писал на эту тему: «Язычники

же веруют, будто предметы сами собой падают на землю, подчиняясь невидимой силе,

пронизывающей всё бытие. Мы же утверждаем и свидетельствуем, что падение

предметов происходит лишь по злой воле Диавола и его бесов, и всякий, кто

отрицает сие, есть еретик и пособник нечистого. Да будет ему анафема».

После этого

на протяжении полутора тысяч лет церковь отрицала существования такого явления,

как сила земного тяготения. Католическая церковь отменила это решение только на

Втором ватиканском соборе в 1962 году, впрочем, с оговоркой о том, что гравитация

существует «по воле Господа и для исполнения Его замысла». Спустя ещё 60 лет

гравитацию признал и Синод РПЦ.

«Это, вне

сомнений, историческое решение. Для признания гравитации потребовалось, чтобы

на пол упал сам патриарх – доказав, таким образом, что человек, над которым не

властен дьявол, всё равно подчиняется законам физики. Решение далось Синоду

непросто: митрополиты Рязанский Лука и Энгельский Владлен из-за несогласия с

таким решением подали в отставку и ушли в монастырь. Однако остальная церковь в

целом согласна с тем, что гравитация может существовать и по объективным

причинам, а не только по злой воле колдунов», – уверен пресс-секретарь Синода

отец Никанор (Яблочкин).

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