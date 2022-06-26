 

Модель LADA Granta Classic’22 может получить версию с кондиционером в августе 2022 года

26.06.2022, 20:30, Разное
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Новая бюджетная версия LADA Granta появится в продаже в августе.

Модель получила кондиционер. В свою очередь, производитель пока не раскрывает данные о том, применение кондиционера отразится ли на стоимости транспортного средства. Вместе с тем бюджетная версия в настоящее время доступна на рынке в комплектации без кондиционера за 678 тысяч рублей. За универсал цена достигает 705 тысяч рублей.

Известно, что под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 90 л.с. Также автомобиль получил пятиступенчатую механическую коробку передач. Подробности о новом исполнении недорогого седана пока умалчиваются.



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