 

Компания Polestar представила прототип нового электрического седана

26.06.2022, 20:30, Разное
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Известная компания Polestar продемонстрировала прототип новой модели в Гудвуде.

Сообщается, что официальная премьера транспортного средства состоится в 2024 году. Вместе с тем прототип Polestar 5 существенно отличается по внешнему виду от той версии, которую демонстрировали на тизерных изображениях. Эксперты констатировали отличия в форме головной оптики, задних фонарях. Модель имеет более гладкий кузов.

Известно, что новинка обладает двумя электромоторами с общей мощностью 872 л.с. Выпуск силового агрегата для автомобиля осуществляется в Швеции. Остальные особенности озвучат после официальной премьеры модели Polestar 5.



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