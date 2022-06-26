 

Жизнь подтвердила – Личное мнение

26.06.2022, 19:54, Разное
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С утра смотрела кадры с Троекуровского кладбища. Тем сегодня состоялась церемония прощания с Юрием Шатуновым.


Фото: Соцсети

Фотографии показывать не хочу, но попрощаться с Юрием пришли реально толпы людей.

И взрослые, и даже пенсионеры, и молодых людей много. Сколько прошло с момента пика популярности группы — лет тридцать?

И тем не менее, только на церемонию пришли тысячи. В такую жару сочли необходимым попрощаться с певцом.

Всё утро думаю: жизнь всё-таки очень справедливая штука. Всё расставляет всегда по своим местам.

https://t.me/lenamiro/11830

Вот взять Юру — я же всю возню в тусовке вижу! — он не засветился нигде, не сделал кому-то плохо, не ругался публично, не устраивал постановки со здоровьем и так далее.

Даже семью не светил — кто-нибудь знает, как выглядит его жена и дети?

Значит, можно без вот этого «всё личное — на потеху»? Посмотрела тут — и на концерты к нему ходили, собирал полные залы!

Невозможно было представить, что смерть Шатунова отзовётся горем в душах стольких людей, однако именно это случилось.

Был талантлив. Был любим. Был скромен. И всё это жизнь подтвердила сегодня.

Источник: Лена Миро



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