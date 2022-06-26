 

ВСУ обстреляли платформу «Черноморнефтегаза»

26.06.2022, 19:45, Новости дня
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Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море.

«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет» – рассказал ТАСС представитель экстренных служб.

Отмечается, что ранее об атаке сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида».

Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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