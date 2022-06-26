ВСУ обстреляли платформу «Черноморнефтегаза»

Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море.

«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет» – рассказал ТАСС представитель экстренных служб.

Отмечается, что ранее об атаке сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида».

Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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