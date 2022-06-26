В Москве стартовал всероссийский чемпионат по искусственному интеллекту

В Москве стартовал первый всероссийский чемпионат проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», на котором разработчики по машинному обучению за месяц создадут рабочие решения для АО «НИИАС» (ОАО «РЖД»), РБК и МФТИ и будут бороться за призовой фонд в 3 млн рублей.

Открытие Всероссийского чемпионата состоялось в парке искусств Музеон в рамках ежегодного праздника «День молодежи». Чемпионат – это три сложные задачи и призовой фонд в 3 млн рублей. Участники могут испытать свои силы, взяв одну, две или сразу три задачи, над которыми будут работать в течение месяца. Чемпионат поможет развитию талантливых специалистов и их дальнейшей интеграции в экономику страны. Участвуя в ИТ-чемпионатах, специалисты станут частью большого сообщества «Цифрового прорыва», призеры выиграют денежные призы – от 15 до 250 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Три всероссийских чемпионата будут запущены в трех разных городах России, и мы впервые пробуем проводить такие длинные, масштабные мероприятия. Спасибо большое постановщикам задач, которые вместе с нами пошли на этот эксперимент. Всероссийский чемпионат – это не только обучение, но и серьезные участники. Заслуженные победители получат денежные призы, а наши коллеги, которые вместе с экспертами составляли задачи, получат реальный продукт», – обратился со вступительным словом к участникам открытия чемпионата заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко рассказал, что «всего на момент старта Всероссийского чемпионата зарегистрировались 1000 талантливых специалистов со всей страны, и это число будет расти – регистрация идет, так что каждый желающий еще может принять участие в этой гонке».

В рамках всероссийского чемпионата участникам предстоит решить три задачи. В кейсе от АО «НИИАС» (ОАО «РЖД») необходимо создать алгоритм, который определит элементы дорожной инфраструктуры: колею (рельсошпальную решетку) и подвижный состав (локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны). Технологии автоматизации позволят исключить некоторые опасные технологические операции, повысят безопасность пассажиров и сотрудников ж/д. Интеллектуальная система распознавания предупредит машиниста о препятствиях на путях.

Задача от МФТИ посвящена аэрофотоснимкам. Спутниковые снимки все чаще применяются для решения задач геодезии, но сопоставление фото с местностью занимает слишком много времени в ситуации, когда на счету каждая минута. Упростить поиск очагов пожара и пропавших людей может искусственный интеллект! Разработчики с использованием компьютерного зрения автоматизируют привязку снимка к геопозиции и тем самым ускорят геодезические работы, например, выявление чрезвычайных ситуаций, контроль вырубки лесов.

РБК представил актуальную задачу для тех, кто посвящает свое время созданию статей. Хороший текст – это тот, который нашел своего читателя. Программисты помогут журналистам писать не «в стол» благодаря обучению NLP-модели для анализа лучших новостей СМИ и формирования пула главных тем у разных целевых аудиторий.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах РФ пройдут 8 окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

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