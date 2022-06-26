Макрону грозит импичмент за рекордные траты на роуминг

Вице президент французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла собирается инициировать процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона за чрезмерное и нецелевое расходование бюджетных средств.

Оказалось, что из-за его регулярных звонков за границу государственный бюджет недосчитался крупных сумм.

– Он (Макрон – прим. ryb.ru) говорит с Путиным по телефону несколько часов каждый божий день, и каждый день налогоплательщики тратят на роуминг свыше двух тысяч евро. За 3 месяца он потратил на болтовню почти 200 000 евро, – возмутился политик.

Администрация президента Франции уже ответила на претензии – оказалось, что она давно ведёт переговоры с сотовым оператором Orange о предоставлении специального «президентского тарифа». Также в Елисейском дворце пообещали, что научат Макрона пользоваться WhatsApp.

В Кремле в свою очередь заявили что в случае непредвиденных обстоятельств готовы предоставить французскому лидеру политическое убежище и даже должность личного советника Путина. Также там готовы принять участие в финансировании регулярных переговоров.

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