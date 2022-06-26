ЦРУ «тайно» помогает Киеву, несмотря на риск обострения конфликта

Белый дом продолжает настаивать, что не собирается отправлять войска на Украину. Тем не менее на территории страны уже действуют агенты американской разведки и десятки натовских спецназовцев, пишет The New York Times. По словам издания, среди прочего они негласно координируют поставки оружия и передачу разведданных Киеву.



AP

Администрация Байдена заявляла, что не будет вводить американские войска на Украину. Однако в стране продолжают действовать сотрудники ЦРУ, которые направляют большую часть огромного массива разведданных, поступающих ВСУ из США, пишет The New York Times со ссылкой на правительственных чиновников.

В то же время, по данным издания, внутри Украины работают несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву. Соединённые Штаты отозвали своих 150 военных инструкторов ещё до начала конфликта, но их союзники продолжают обучать украинские войска и обеспечивать наземный канал для поставок оружия и другой помощи.

О том, чем конкретно занимаются агенты ЦРУ или коммандос, известно не так много. «Но их присутствие в стране намекает на масштаб тайных усилий по поддержке Украины и на риск, на который идут Вашингтон и его союзники», — считает The New York Times.

Вскоре после начала спецоперации РФ 10-я группа сил спецопераций армии США «незаметно» создала в Германии коалиционную группу планирования для координации военной помощи украинским войскам. Число участников в этой организации постепенно увеличилось до 20 стран.

Не так давно министр армии США Кристин Вормут рассказала, что коалиционная группа помогает направлять поток оружия и техники, которые поступают на Украину. Кроме того, подразделение информирует Киев о возможных угрозах, с которыми могут столкнуться эти поставки.

Группа, созданная по образцу структуры, использовавшейся в Афганистане, — часть более широкого ряда оперативных и разведывательных координационных ячеек, находящихся в ведении Европейского командования Пентагона для ускорения союзнической помощи Киеву. Например, на авиабазе Рамштайн в Германии американская команда «Серый волк» обучает украинские ВВС, поясняет издание.

Западные коммандос «не находятся на передовой», но консультируют ВСУ из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи. Тем не менее «следы их незаметной логистики, подготовки и разведывательной поддержки ощущаются на поле боя», считает The New York Times.

Несколько украинских командиров недавно поблагодарили Вашингтон за спутниковые снимки, которые они могут применять на предоставленных союзниками планшетах. ВСУ используют установленное на устройствах приложение по картографированию поля боя «для нацеливания и нападения на российские войска».

Американское правительство официальное не признаёт, что офицеры ЦРУ присутствуют на Украине или в какой-либо другой стране. Тем не менее, насколько известно изданию, агенты спецслужбы контролируют передачу секретной информации и в основном работают в Киеве.

Но, по мнению экспертов, украинцам недостаточно опыта американской разведки по борьбе с повстанцами и терроризмом. Они нуждаются в классической военной подготовке, в том числе по использованию реактивной системы залпового огня HIMARS и другого сложного вооружения, считает бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Дуглас Уайз.

«Речь идёт о крупномасштабных столкновениях, о современных танковых боях с огромными вооружёнными силами. Я не могу представить, как ЦРУ сможет обучать украинцев стрельбе из HIMARS», — признался Уайз.

На данный момент администрация Байдена отправила на Украину четыре мобильных реактивных системы залпового огня HIMARS. Это самое передовое оружие, которое Вашингтон до сих пор поставлял Киеву, превосходит по дальности действия все остальные системы ВСУ, отмечает издание.

Вместе с тем некоторые бывшие американские чиновники, которые работали с украинской армией, выражают недовольство относительно её обучения. Например, они обращают внимание на то, что ВСУ испытывают серьёзные трудности с эвакуацией раненых.

«Они теряют по 100 солдат в день. Это почти столько же, сколько было у нас в разгар войны во Вьетнаме. Это ужасно. И они теряют много опытных бойцов», — комментирует ситуацию бывший сотрудник администрации Трампа.

По словам представителей Пентагона, с 2015-го по начало этого года инструкторы спецназа и Нацгвардии США обучили более 27 тыс. украинских солдат на Яворовском полигоне, расположенном недалеко от Львова. Советники примерно из дюжины стран-союзников также за последние несколько лет обучили тысячи военнослужащих ВСУ, обращает внимание The New York Times.

Обучение в основном сводилось к тактике малых подразделений, но также касалось связи, оказания медпомощи на поле боя и разведки. Эти тренировки прекратились ещё до 24 февраля, но были бы полезны и сейчас, предполагает один из собеседников издания.

Однако другие бывшие чиновники предупреждают, что наличие американских инструкторов «не стоит риска», особенно на фоне угроз возможного обострения конфликта. «Стоит ли расширение обучения той возможной цены, которую придётся заплатить? Пожалуй, нет», — полагает Уайз.