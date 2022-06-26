Премьер Баварии поприветствовал на саммите G7 всех лидеров — кроме Шольца

В преддверии саммита G7 в Баварии баварский премьер Маркус Зёдер опубликовал у себя в Twitter приветствие с изображениями лидеров стран «Большой семёрки», пишет Der Spiegel. При этом фотографий лидеров было лишь шесть: в записи Зёдера не нашлось места канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.



AP

Саммит G7 в Баварии — прекрасный момент напомнить о себе для баварского премьера Маркуса Зёдера, пишет Der Spiegel. У себя в Twitter Зёдер опубликовал запись: «Добро пожаловать в Баварию! Мы приветствуем важнейших глав государств мира». К записи была также прикреплена альпийская панорама, изображение места проведения саммита — замка Эльмау и фотографии лидеров G7.

Однако фотографий лидеров было всего шесть, отмечает издание. Единственным лидером, чью фотографию не опубликовал Зёдер, оказался сам канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как пишет Der Spiegel, многие задались вопросом, почему премьер Баварии не пошёл дальше и просто не заменил Шольца на себя. Бывший генсек партии ХДС Рупрехт Поленц назвал невключение Шольца «дурным стилем».

Многие пользователи Twitter также отметили, что Зёдер использовал термин «главы государств», в то время как четверо из шести приведённых в его записи лидеров являются не главами государств, а главами правительств. Олаф Шольц также является главой правительства, что может быть причиной его отсутствия в записи Зёдера.