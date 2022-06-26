Мнение: Разворот нефти на Восток, Россия снижает нефтяные цены и дефицит НПЗ в США

1. Россия, несмотря на санкции, за последние 4 месяца стала экспортировать даже больше нефти, чем в начале года. А все те объёмы, которые отказались покупать у нас робкие европейцы, с радостью выкупили страны Азии (ссылка):



По подсчетам компании Statista, российский экспорт сырой нефти в Азию по морю вырос с 1 млн баррелей в день в феврале 2022 до 2 млн баррелей к началу лета.

Основными покупателями являются Китай и Индия. К примеру, в мае китайский импорт нефти из России вырос на рекордные 28%, а Индия ежедневно закупает более 750 000 баррелей.

Новости из России огорчают западных аналитиков. Они констатируют, что санкции провалились (ссылка):

Действия Запада против экономики России не увенчались успехом. С таким мнением выступила американская газета The New York Times.

В материале подчеркивается, что благодаря высоким ценам на энергоносители Россия зарабатывает больше, чем четыре месяца назад, до начала спецоперации на Украине. Кроме того, курс рубля к доллару заметно вырос. Поэтому издание заявило о провале антироссийских санкций.

«Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого», — отмечается в публикации NYT.

После введения ограничений китайский импорт увеличился на 28 процентов, что помогло России обойти Саудовскую Аравию по поставкам нефти. Также Индия нарастила покупку российских углеводородов. Поэтому сейчас российская экономика близка к тому, чтобы вернуться к допандемийному уровню.

2. Президент Байден обвиняет Россию в жестоком энергокризисе на Западе и разгоне инфляции в США, самоуничижительно называя инфляцию «налогом Путина» (длинные руки у нашего Президента!).

В действительности, Россия, выбиваясь из сил, героически старается поставить на мировой рынок и даже на неблагодарный Запад как можно больше нефти! Мы поступаем ответственно, мы спасаем мир, мы даже снижаем цены себе в ущерб (ссылка):



Короткой строкой: председатель Совета экономических советников при президенте Байдене (т.е структуры, считающийся теневым мозговым центром экономической политики Белого дома) Сесиль Роуз заявила в интервью Bloomberg, что на мировом рынке, вероятно, оказалась недокументированная российская нефть. Именно появлением этой нефти на рынке она объяснила недавнее снижение цен:

«Сейчас, в частности, нефтяные рынки довольно нестабильны», — сказала Роуз. Она не исключила, что «отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, думаем».

Выводы:

А. Единственная мера, которая реально работает на снижение инфляции в США, оказалась связанна не с успехами администрации Байдена, а с успешным сопротивлением со стороны Индии и КНР давлению самой администрации Байдена;

Б. Многочисленные эксперты, журналисты и «информированные источники», которые на протяжении нескольких месяцев педалировали перемогу о том, что «вот-вот Индия и Китай кинут Россию и вот-вот уже все отказались от покупки российской нефти», дискредитировали себя самым наглядным образом. Впрочем, в инфополе не существует такой штуки как репутация, а следовательно, его качество от этого не улучшится.

Впрочем, надеяться на благодарность со стороны западных политиков не приходится. Это жулики, устроившие авантюрный переход на зелёную энергетику, который (внезапно) провалился, и это неумёхи, выстрелившие антироссийскими санкциями себе в ногу. Естественно, теперь они пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию и Путина.

3. Президент Байден недавно написал открытое письмо американским нефтяникам, потребовав от них снизить цены на бензин (мол, слишком уж они наживаются на избирателях, доведённых до отчаяния рекордной инфляцией).

Разумеется, Байден опять лукавит. Дело в том, что нефтянка и нефтехимия в США недофинансированы, а также обложены всевозможными «зелёными» ограничениями и налогами. И это вина не нефтяников, а самих властей США (ссылка):

Проблема не в жадности владельцев американских НПЗ. Проблема в том, что США не обладают достаточными работающими перерабатывающими мощностями. Как и ЕС. И это уже давно так ибо “зелёная повестка”. Усилиями администрации Байдена (а также Обамы и даже чуть-чуть от Трампа) строить НПЗ в США – мазохизм. Дорого, долго окупается, куча проблем с регуляторикой. В ЕС – та же самая проблема, только хуже. В результате и там и там – дефицит нефтепродуктов собственного производства, который раньше компенсировался… сейчас будет обидно… поставками из России, КНР, Индии и стран Персидского залива, в которых как раз сектор НПЗ рост последние годы, именно с прицелом на экспорт. Россию забанили санкциями. КНР забанился сам – ввёл запрет на экспорт нефтепродуктов из КНР вообще. В результате вскрылся (в неподходящий момент) дефицит НПЗ и в США и в ЕС.

Нужное количество НПЗ нельзя напечатать. Строить их – долго и дорого, и окупаются они долго. Можно попробовать просубсидировать бензин и дизель в США за государственный счёт. Это приведёт к “венесуэлизации” местной инфляции. И проблему с НПЗ всё равно не решит. Переходим к самой нефти.

Американские нефтяные компании не могут вкладываться в долгосрочные проекты по добыче – инвесторы накажут менеджмент. Все же знают (им на CNN рассказали, кто не согласен – того на хрен уволили за “отрицание климатической катастрофы”) что нефть через лет 10-15 никому не будет нужна? Нельзя инвестировать в добычу. Можно попробовать заставить нефтяников из сланцевого сектора (у них короткое время реагирования, не нужны длинные инвестиции) добывать больше прямо сейчас. Это будет нерыночно, но это ладно. Вопрос в другом: а они точно могут нарастить добычу? Выясняется (даже WSJ об этом писал) что “сладких точек” (sweet spots) – хороших мест для фрэкинга с хорошим дебитом нефти – осталось мало, ибо весь изюм из сланцевой булочки выковыряли ещё до 2020, а расширяться сейчас – дорого, сложно, и не хватает даже песка (серьёзно).

Сейчас многие макроэкономисты надеются (макроэкономисты из ЦБ, вероятно, опасаются) что повышение ставки ФРС приведёт к уничтожению спроса и вот тогда-то “Путин попляшет!” – то есть нефть будет по $50, а доллар по 120 рублей. Возможно. Но есть нюанс: спрос на нефтепродукты (по сути – на нефть) – в самой базе пирамиды потребления, ибо потребители сначала откажутся платить за Нетфликс, заказывать на Амазоне и от кофе Старбаксе и только потом перестанут покупать бензин. И если всё надежда на снижение нефтеинфляции – в том чтобы сжать именно конечный спрос… то это действительно равносильно идеи оздоровления западной экономики с помощью коврового применения напалма.