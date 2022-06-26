Новый кроссовер КАМАЗ Линкор 2022-2023 года показали на фотоснимках

В Сети показали рендеры нового отечественного кроссовера КАМАЗ Линкор 2022-2023 модельного года.

Предполагается, что транспортное средство могло бы получить архитектуру от BAIC. Специалисты указали, что кроссовер может полностью повторить внешний вид кроссовера BAIC Beijing X7. В салоне установлена цифровая приборная панель и мультимедийный экран. Под капотом российского паркетника установили 1,5-литровый двигатель с турбиной на 188 л.с.

На выбор клиентам могли бы предложить модификации с роботизированной или механической коробкой передач. Пока отечественные разработчики не анонсировали возможность выпуска нового кроссовера на базе китайской модели.