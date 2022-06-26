Новый кроссовер Haval H6 заметили на тестах в Бразилии

Автоконцерн Great Wall Motors официально сообщил, что обновленный кроссовер Haval H6 появится на бразильском рынке.

Поставки модели начнутся уже к концу нынешнего года. Кроме того, модель ранее уже удалось обнаружить во время тестовых заездов в одном из бразильских городов. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой и улучшенными бамперами. Также указано, что модель имеет ряд конфигураций, включающих гибридные и электрические силовые установки.

В электрическом исполнении запас хода достигает 200 километров. В гибридной комплектации применили 1,5-литровый двигатель и электромотор с суммарной мощностью 330 л.с. Остальные подробности о новинке будут раскрыты в ближайшее время.