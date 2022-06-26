 

Новый кроссовер Haval H6 заметили на тестах в Бразилии

26.06.2022, 19:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Автоконцерн Great Wall Motors официально сообщил, что обновленный кроссовер Haval H6 появится на бразильском рынке.

Поставки модели начнутся уже к концу нынешнего года. Кроме того, модель ранее уже удалось обнаружить во время тестовых заездов в одном из бразильских городов. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой и улучшенными бамперами. Также указано, что модель имеет ряд конфигураций, включающих гибридные и электрические силовые установки.

В электрическом исполнении запас хода достигает 200 километров. В гибридной комплектации применили 1,5-литровый двигатель и электромотор с суммарной мощностью 330 л.с. Остальные подробности о новинке будут раскрыты в ближайшее время.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10.20 / Тендер на покупку мигрантов объяснили грамматической ошибкой

27.01.22 / Москаль пожелал Зеленскому пожизненного заключения

05.11.20 / Принц Чарльз снялся для британского Vogue и поделился модными советами

17.01.22 / Ольга Орлова поделилась фото строительства нового дома

16.06.21 / WikiLeaks: Правда о «высадке» американских астронавтов на Луну

08.04.22 / Одежда из денима для красавиц всех возрастов: тенденции и топовые джинсовые новинки весны-лета 2022

13.08.20 / #СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Российская вакцина против коронавируса теперь доступна для продажи по всему миру на eBay

25.05.22 / Победителя конкурса на лучшее градостроительное решение проекта «Горская» объявят на ПМЭФ

18.05.22 / Только 5% застройщиков снизили стоимость жилья

23.02.22 / Рязанская сеть Second hand ввела санкции против европейских чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика