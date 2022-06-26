Мнение: Обыкновенный «нашизм»?

Все, кто интересуется, уже знают, что активисты «СтопХама» Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский, наехавшие на бойцов спецподразделения МВД «Гром», отправлены в тюремные камеры. Пока до 23 августа. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Между тем, в интернете появилось видео начала конфликта.

И вырисовывается такая картина. Обыкновенные «наши», не сомневающиеся, что они особенные, что им можно все, в том числе и быковать против «наших» с удостоверениями сотрудников МВД, выехавшими на спецоперацию по задержанию наркобарыг, схлеснулись с другими «нашими», сотрудниками МВД. Активисты начали грозить сотрудникам МВД, что к ним придут из ФСБ…

Но другие «наши», которые с удостоверениями МВД и на задании, оказались более «нашими».

В итоге обыкновенных «наших» ждет суд и «дальняя дорога»…

Если это не обыкновенный «нашизм» – что это такое?

Скриншот в видео отсюда

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