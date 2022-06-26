 

Мнение: Курс по имиджу

26.06.2022, 18:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Друзья комментаторы, кто сейчас проходит курс “Психоалхимия. 12 типов имиджа”, поделитесь впечатлениями.

Растет ли понимание?

Цитировать уроки и задания не нужно, помните, что это закрытый курс, защищенный авторским правом.

Если задания для самопроверки кажутся сложными, не печальтесь.

Вы сможете их пройти снова и даже не раз. В последний день вам будет легче дать правильные ответы.

Результаты решения вами задач для самопроверки ни на что не влияют, их видите только вы.

И система сообщает вам, что задание сделано верно, когда верны ответы на все вопросы.

Если хотя бы на один вопрос вы ответили не так, система сообщает, что задание не пройдено.

Вы сможете пройти его позже, если захотите.

Новые ступени открываются на следующий день для всех, независимо от решения задач.

В последний день курса, то есть 29-го июня, в течение дня будет работать чат для проходящих курс, в котором я тоже буду принимать участие, там сможем обсудить разные интересные моменты. Часы работы чата я уточню в 7-й ступени.

Тема 12 типов почти необъятна, и мы пока пытаемся овладеть самой верхушкой: научиться определять тип, хотя бы приблизительно.

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.20 / Мнение: Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

31.05.21 / Ее любили уличные музыканты и короли: интересные факты о скрипке

12.04.22 / ЕС – не военный союз! Эксперт Бернардини о призыве Борреля решить конфликт на Украине силовым путем

05.08.20 / Мнение: Как Россия мучительно деофшоризирует себя

30.12.20 / Итоги года. Скандал года. Исключение из армян Маргариты Симоньян

07.02.22 / Живодеры расстреляли кота из арбалета под Иркутском

03.11.21 / Ангела Меркель останется временно исполняющей обязанности канцлера еще на 4 года

22.11.21 / Танки и кэш

27.05.22 / Мнение: Партия «шалунишек»?

09.06.22 / Названы победители отраслевого этапа конкурса “Московские мастера”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика