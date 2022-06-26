Мнение: Курс по имиджу

Друзья комментаторы, кто сейчас проходит курс “Психоалхимия. 12 типов имиджа”, поделитесь впечатлениями.

Растет ли понимание?

Цитировать уроки и задания не нужно, помните, что это закрытый курс, защищенный авторским правом.

Если задания для самопроверки кажутся сложными, не печальтесь.

Вы сможете их пройти снова и даже не раз. В последний день вам будет легче дать правильные ответы.

Результаты решения вами задач для самопроверки ни на что не влияют, их видите только вы.

И система сообщает вам, что задание сделано верно, когда верны ответы на все вопросы.

Если хотя бы на один вопрос вы ответили не так, система сообщает, что задание не пройдено.

Вы сможете пройти его позже, если захотите.

Новые ступени открываются на следующий день для всех, независимо от решения задач.

В последний день курса, то есть 29-го июня, в течение дня будет работать чат для проходящих курс, в котором я тоже буду принимать участие, там сможем обсудить разные интересные моменты. Часы работы чата я уточню в 7-й ступени.

Тема 12 типов почти необъятна, и мы пока пытаемся овладеть самой верхушкой: научиться определять тип, хотя бы приблизительно.