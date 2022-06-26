Мнение: Аборты как благо цивилизации

Американцы по-настоящему удивили. Их Верховный суд внезапно пересмотрел одно из ключевых решений еще 70-х годов прошлого века – и снова отменил право женщин на аборты.

Все-таки мы привычно идеализируем Америку – самая передовая страна, самая развитая страна, наиболее разумно устроенная страна… Но прав оказывается Лис из Сент-Экзюпери – «Нет в мире совершенства». Мало было MeToo и BLM – ладно, мы это приняли за локальные эксцессы, типа «с кем не бывает»; но еще и аборты запрещать в самой передовой стране?!! Как это вообще могло в голову прийти – ведь 21 век на дворе!

А вот пожалуйста. Причем ведь и обоснование… религиозное! Серьезно, Карл – они ссылаются на Библию! В Библии, дескать, нет абортов – и в Америке тоже не должно быть. Звучит как анекдот – но увы: это решение наиглавнейшей судебной инстанции, можно сказать, в мире.

Лично мне из всех обоснований необходимости самой широкой доступности абортов для всех желающих и на любых сроках больше всего нравится то, которое было изложено в прекрасной книге «Фрикономика». Там два прекрасных эксперта-экономиста, Левитт и Дабнер, установили и проследили связь между решением Верховного суда США о разрешении абортов… и тем, что через 20 лет в Америке резко пошла вниз преступность! Там было всё более чем наглядно – падение сначала в разы, потом и на порядок. Интересующихся отсылаю к книге, остальным напомню лишь главный вывод (с которым я, как психолог, не могу не согласиться): Верховный суд США разрешил не рожать НЕЖЕЛАННЫХ детей – детей, которых их родители, прежде всего, понятно, матери – НЕ ХОТЕЛИ. Проще говоря – ВС разрешил не рожать будущих преступников, маньяков и наркоманов. Естественно, что в результате такого решения через 20 лет преступников, маньяков и наркоманов на улицах стало ощутимо меньше – оттого и преступность резко пошла вниз.

И это чертовски верно! Обычные люди склонны недооценивать степень и ужас психологической травмы, которую получают нежеланные дети. Тут особенно, кстати, важны первые три года жизни ребенка – те, которые считаются в массах как бы вообще не имеющими значения; однако (и это уже сто раз доказано и показано в разных исследованиях) «недолюбленных» в этом возрасте детей потом не то что родители – даже суперспециалисты в области психотерапии пытаются годами как-то реабилитировать, и чаще всего у них ничего не выходит.

Пожалуй, лучше всего писал об этом блестящий американский психолог и терапевт Артур Янов, который уж точно знал, о чем говорил:

«…Почему ранний невроз не проходит под влиянием любящих родителей и заботливых учителей? У многих пациентов в подростковом возрасте появились мачехи и отчимы, с которыми складывались прекрасные отношения, приемные родители очень любили детей – и тем не менее, этим пациентам все равно позже пришлось обращаться за помощью. Даже самым добрым и любящим приемным родителям никогда не удавалось излечить своих новых детей от заикания, тиков, аллергии и т.п. Логопедам не удается устранить расстройства речи. После того, как пациенты покидают родительский дом, встречают замечательных друзей и подруг, у них все равно остается напряжение и хронические болезни. Если бы доброта, любовь и неподдельный интерес могли вылечить невроз, то неужели это не удалось бы внимательному и профессиональному психотерапевту – но как ни печально, я все ж думаю, что дело не в этом.

Невроз нельзя успокоить, урезонить, его нельзя остановить угрозами или изгнать из человека любовью. Представляется, что патологический невротический процесс сметает все на своем пути»

Проблема нелюбимых детей в обществе – настолько страшная, что о ней надо бы говорить день и ночь. Ребенок, которого не любила мама, для которого он был обузой и помехой, потом и сам мучается всю жизнь – от депрессий, апатий или иссушающего бесконечного гнева на всех и ни на что – и, естественно, мучает других, особенно, если (не дай бог!) сам рожает ребенка.

Поэтому идея аборта – невероятно милосердная по отношению ко всем – к обществу, к родителям, а главное – к самому несчастному. Причем если нелюбимый ребенок потом тихо покончит самоубийством – это еще, как ни ужасно это звучит, еще полбеды; но ведь очень часто такие дети, вырастая, осознанно или неосознанно начинают МСТИТЬ обществу. Фирменные психопаты – то есть люди вообще без эмпатии, неспособные воспринимать чужие эмоции и выражать собственные – это почти всегда именно в прошлом нелюбимые дети (необязательно «из неблагополучных семей»; семья как раз может быть по формальным критериям вполне благополучна и обеспечена – но невротичке-маме и трудоголику-отцу ребенок с самого начала был низачем не нужен, и в результате из «обеспеченного», но абсолютно лишенного ласки и тепла малыша вырастает монстр).

Все розовые сопли насчет «убийства» и схоластические споры на тему «когда именно эмбрион превращается в человека» должны быть отставлены в сторону перед масштабом реально ЧУДОВИЩНОЙ проблемы: как быть с ребенком, который не нужен его матери. Кто возьмет на себя ответственность за то, чтобы не вырос урод, сам трагически не любящий никого и мечтающий отомстить всему свету – общество? Государство? Но ни общество, ни государство не умеют любить. И «любить» – это не значит «дарить игрушки» или «кормить по часам». Любить – это гораздо больше. Как писал тот же Янов – «Любить – это позволять человеку быть самим собой».

Ни общество, ни государство это не умеют. Народ? Народ этого тоже не умеет. Как написал в свое время Пушкин, «Они любить умеют только мертвых».

Считать, что любая мама «полюбит», «потому что у нее инстинкт» – увы, нет. Инстинкт, как показывает практика, просыпается далеко не всегда и не у всех.

Именно поэтому аборт – благо, одно из величайших достижений цивилизации. Почему вдруг в Америке решили повернуть цивилизации вспять… ну, видимо, в рамках общего тренда на архаизацию и примитивизацию человечества, который обозначился как раз в 21 веке.

Грустно, девушки. Очень жалею нормальных людей среди американцев – такие там наверняка остались: теперь они в политическом плане буквально в окружении сплошных монстров. «Демократы» – это «повесточка», «борьба с карбоном» и всевозможные BLM; «республиканцы» – полное средневековье с запретом абортов.

А выхода в норму – никакого. Норма на глазах превращается в недостижимый идеал и исчезает вдали.