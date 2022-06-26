Мнение: День рождения Сальвадора Альенде

День рождения Сальвадора Альенде

К сегодняшнему дню рождения Альенде и насчёт уже почти полувека дискуссий вокруг его имени.

После столького всего, произошедшего за это время в мире, интерес к его личности не ослабевает и в его нынешнем образе – бронзово-монументальном и почти библейском – становится все труднее различить черты живого человека.

Несколько уточнений:

1. Сальвадор Альенде никогда не был беззубым котом Леопольдом, не понимавшим рисков избранного им конституционного пути. На личном уровне он был очень жестким человеком, но в принятии политических решений руководствовался не конъюнктурой, а этикой. Для некоторых это до сих пор нечто непостижимое.

2. В Чили и Латинской Америке в те годы существовал серьезный конфликт внутри левых сил между ориентировавшимися на СССР компартиями, выступавшими за «невооруженную борьбу за социализм» и смотревшими на Кубу военно-политическими организациями, убежденными в невозможности сделать революцию без оружия. Это противостояние несомненно ослабило правительство Альенде. Но здесь нельзя говорить о «предательстве леваков», как писала в те годы советская пресса. Компартия Чили в те годы, лучше союзников по правительственному блоку, понимала отсутствие у правительства реальных силовых рычагов, и поэтому выступала за самый широкий альянс со всеми умеренными силами. А родная партия Альенде – Социалистическая – вместе с критиками слева требовала от Альенде скорейшей радикализации революции и движения «вперёд без остановок». Геваристская оппозиция Левого Революционного Движения MIR настаивала на утопичности мирных иллюзий президента (совершенно небеспочвенно) и необходимости подготовки к вооруженной борьбе. Помощь Чили со стороны СССР при этом была минимальна и совершенно несравнима с экономическим и политическим давлением США. Когда начался переворот, обвинявшийся некоторыми «революционерами» в «буржуазном реформизме» Альенде с оружием в руках направился в президентский дворец защищать буржуазную конституцию, а эти «революционеры» разбежались по посольствам в поисках политического убежища.

3. Программой правительства Альенде предполагалась национализация главных природных богатств Чили и крупных стратегических предприятий с перспективой создания системы смешанной экономики при сохранении многопартийной системы и всех политических свобод + углубление начатой демохристианами аграрной реформы и создание общедоступной и бесплатной системы образования и здравоохранения (кстати, это требования всех нынешних латиноамериканских социальных восстаний). Говоря о «социал-демократическом проекте» масона и марксиста Альенде, необходимо понимать, что он был гораздо ближе к скандинавским моделям, чем к советской 1917 года. Это следует рассматривать это не как обвинение или признание, а как историческую данность той Чили в те годы и в том мире.

Без контекстов любая историческая драма легко превращается в бесполезных лозунг или тему для упражнений по литературе. Уверен, что Альенде искал совсем не этого.

Думаю, что до сих пор так мало понятая нами история жизни и смерти «товарища президента» – срочный и необходимый урок для наших дней. Еще это пример того, что политика не всегда грязь и цинизм. Ведь будь это не так – мир бы уже давно забыл об Альенде

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/214 – цинк

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