 

Американский вуз не смог собрать команду для участия в олимпиаде по физике после отъезда китайских студентов

26.06.2022, 18:22, Разное
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Массачусетский технологический институт впервые не примет участие в международной олимпиаде по физике в Тегеране. Причиной стал массовый отъезд из США китайских студентов, принявших решение учиться на исторической родине.

«Отъезд азиатских студентов ставит нас в плохое положение, – рассказал президент института Рафаэль Райф. Мы в этом году не только не будем принимать участие в международных олимпиадах по физике, химии, математике, информатике и английскому языку, но и вынуждены свернуть множество исследований и программ. Китай нанёс нам удар ниже пояса, но мы уверены, что справимся с трудностями»

В настоящее время руководство вуза ведёт переговоры с министерством образования Индии. Лучшим студентам из этой страны обещают стипендии и ускоренный приём в гражданство в случае обучения в Массачусетском технологическом институте. В настоящий момент аудитории временно заполняются американскими студентами.

«Наши первокурсники пока не соответствуют высоким требованиям Массачусетского технологического института, но зато мы добились широкой степени инклюзивности. У нас представлены LGBT+ и BLM, из других вузов к нам перевились лучшие выпускники спортивных колледжей», – подытожил глава вуза. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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