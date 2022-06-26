Американский вуз не смог собрать команду для участия в олимпиаде по физике после отъезда китайских студентов

Массачусетский технологический институт впервые не примет участие в международной олимпиаде по физике в Тегеране. Причиной стал массовый отъезд из США китайских студентов, принявших решение учиться на исторической родине.

«Отъезд азиатских студентов ставит нас в плохое положение, – рассказал президент института Рафаэль Райф. Мы в этом году не только не будем принимать участие в международных олимпиадах по физике, химии, математике, информатике и английскому языку, но и вынуждены свернуть множество исследований и программ. Китай нанёс нам удар ниже пояса, но мы уверены, что справимся с трудностями»

В настоящее время руководство вуза ведёт переговоры с министерством образования Индии. Лучшим студентам из этой страны обещают стипендии и ускоренный приём в гражданство в случае обучения в Массачусетском технологическом институте. В настоящий момент аудитории временно заполняются американскими студентами.

«Наши первокурсники пока не соответствуют высоким требованиям Массачусетского технологического института, но зато мы добились широкой степени инклюзивности. У нас представлены LGBT+ и BLM, из других вузов к нам перевились лучшие выпускники спортивных колледжей», – подытожил глава вуза.

—