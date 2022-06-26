 

Джонсон объяснил, как можно было избежать кризис в Украине

26.06.2022, 18:20, Новости дня
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Россия совершает большую ошибку, отказываясь от демократической системы «сдержек и противовесов», которая помогла бы ей избежать конфликта на Украине, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В интервью телекомпании CNN он назвал российскую военную операцию личным проектом президента Владимира Путина и признал, что в РФ «нет абсолютно ничего», что могло бы его остановить, информирует РИА «Новости».

«Россия и Китай совершают большую ошибку, отказываясь от демократических сдержек и противовесов. Неужели вы в самом деле думаете, что Владимир Путин вторгся бы в другую суверенную страну, если бы у него были люди, которых бы он слушал, которые должным образом спорили с ним, если бы у него был комитет «заднескамеечников», – сказал Джонсон.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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