 

В США заявили о «нескольких часах» до дефолта России

26.06.2022, 18:20, Новости дня
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Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, и, если деньги не поступят на счета, инвесторы могут зафиксировать технический «отказ от выполнения обязательств».

Как информирует агентство, Россия не будет объявлять о дефолте сама. Эта ситуация называется уникальной, поскольку у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность, информирует РИА «Новости».

«Для РФ это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», – отмечается в статье.

Ранее минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей РФ производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.

В конце апреля Минфин РФ заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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