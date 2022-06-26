Комбриг Джафар об операции в Тошковке: ВСУ использовали резервистов как расходник

Подразделение Джафара сыграло ключевую роль в развитии наступления на указанном рубеже. В беседе с ФАН комбриг рассказал, почему операция по освобождению Тошковки оказалась самой тяжелой на этом направлении. Все дело, считает он, в резко изменившейся стратегии ВСУ.

“Если ранее они хорошо бились — мотивированные и упертые, то здесь они начали использовать резервистов в качестве живых минных полей. Они сажали их где-то в “зеленке”, мотивировали, запугивали. Мы на них нарываемся — огневой контакт. Их уничтожить несложно, но они располагались хаотично и не вступали в бой, пока на них не наткнешься, издалека огонь никогда не вели. Их использовали именно как противопехотные минные поля”, — сообщил офицер НМ ЛНР.

Не упрощал задачу наступающим войскам и довольно сложный рельеф Тошковки — если нижнюю часть города удалось занять оперативно, то в верхней из-за низин было тяжело продвигаться как на технике, так и пешком.

“В верхней Тошковке было два узла обороны — шахта и пятиэтажки, где уже находились регулярные части. Малоэтажная застройка — все точно так же происходило. Расселяли бойцов, они окапывались, никак себя не выдавали. Жили в каком-то домике, а как только мы приближались — огневой контакт, тут же появляется «птичка», корректировка огня, и все заново. Иногда старшим у резервистов ставили кого-нибудь из регулярных частей, но большинство — резервисты. Их расходовали в больших количествах”, — отметил комбриг.

Бои за Тошковку шли тяжело, но с определенными успехами — сначала бойцам ЛНР удалось взять штурмом шахту, затем — продвинуться в район жилой застройки, где они вступили в танковую дуэль с националистами.Дальнейший же прорыв помогли обеспечить прибывшие подразделения ВС РФ.

“Они развили наступление в сторону Лисичанска, а мы воспользовались моментом и захватили три оставшиеся пятиэтажки. Зачистили Тошковку и продолжили наступление в направлении Горского”, — добавил Джафар.

Далее темпы наступления союзных сил начали возрастать. По словам командующего 4-й бригадой, опыт боев в Тошковке позволил подразделениям ВС РФ и НМ ЛНР адаптироваться и усовершенствовать процесс планирования наступления на позиции противника. В настоящий момент союзные войска активно наступают на южных окраинах Лисичанска. Кроме того, интенсивные бои идут на подступах к Бахмуту, где ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление отрядам “ЧВК Вагнера”.