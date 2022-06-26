Новый этап взросления сына Собчак

Ксения Собчак сообщила, что её сын достиг возраста, когда происходит смена зубов. Ведущая гордится таким взрослым сыном.

Сыну известной журналистки Ксении Собчак и актера Максима Виторгана исполняется 6 лет в этом году. Родные и знакомые, кто близко общается с мальчиком, говорят о том, что Платон достаточно начитан для своего возраста.

Скандальная ведущая часто делится информацией о своём чаде. Вот и в этот раз от подписчиков ничего не укрылось.

Собчак поделилась в своих социальных сетях важным событием в жизни своего сына. Платон начал терять молочные зубы, из чего ведущая сделала вывод, что её ребенок стал немного взрослее.

Сравнительно недавно всем известный Эммануил Виторган, который является дедушкой мальчика, хвастался, что Платон в свои 5 лет довольно хорошо обучен иностранным языкам и с легкостью пользуется знаниями, также ознакомлен с этикетом и в целом очень развит.

Стоит отметить, что ребенок еще не обучается в школе. Но Собчак планирует в этом году отдать Платона в школу. Определилась ли звездная мама с учебным заведением, пока неизвестно.

Источник: ctnews.ru