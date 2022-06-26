 

Новый этап взросления сына Собчак

26.06.2022, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ксения Собчак сообщила, что её сын достиг возраста, когда происходит смена зубов. Ведущая гордится таким взрослым сыном.
Сыну известной журналистки Ксении Собчак и актера Максима Виторгана исполняется 6 лет в этом году. Родные и знакомые, кто близко общается с мальчиком, говорят о том, что Платон достаточно начитан для своего возраста.

Скандальная ведущая часто делится информацией о своём чаде. Вот и в этот раз от подписчиков ничего не укрылось.

Собчак поделилась в своих социальных сетях важным событием в жизни своего сына. Платон начал терять молочные зубы, из чего ведущая сделала вывод, что её ребенок стал немного взрослее.

Сравнительно недавно всем известный Эммануил Виторган, который является дедушкой мальчика, хвастался, что Платон в свои 5 лет довольно хорошо обучен иностранным языкам и с легкостью пользуется знаниями, также ознакомлен с этикетом и в целом очень развит.

Стоит отметить, что ребенок еще не обучается в школе. Но Собчак планирует в этом году отдать Платона в школу. Определилась ли звездная мама с учебным заведением, пока неизвестно.

Источник: ctnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11.21 / На известной картине Леонардо да Винчи обнаружили QR-код

06.07.21 / Священников РПЦ могут лишить неприкосновенности

04.07.21 / Лето в Париже: стильные летние сочетания, которые сейчас носят все француженки

14.06.21 / Как одеваться в стиле стритстайл этим летом: советы для женщин всех возрастов

04.05.22 / Мнение: Невзоров объявлен в розыск

17.06.22 / Бедная Марина – Личное мнение

07.04.22 / Какие меры предпринимает государство для укрепления рубля

08.06.22 / В России восстановят производство ламповых телевизоров

06.04.21 / Да, Путин – «убийца», но такое навешивание ярлыков ему только на руку

25.12.21 / Эксперты рассказали, кому ПФР повысит пенсию на 25%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика