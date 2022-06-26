В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова попросил тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и призвал усилить санкции против России.

«В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России», – написал Ермак в Telegram-канале.

В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против РФ – «усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы России».

«Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия», – отметил Ермак.

Напомним, для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.

Также в статье в Sunday Telegraph содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против РФ и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.

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