 

Блинкен назвал убыток России от возможного запрета G7 на импорт золота

26.06.2022, 16:55, Новости дня
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Отказ стран G7 от импорта золота из РФ лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.

«Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у РФ после энергоносителей. Это около 19 млрд долларов, и большая часть из них приходится на страны «семерки»», – цитирует его РИА «Новости».

Блинкен добавил, что лишить доступа к доходам примерно в 19 млрд долларов – это значительно.

Он также отметил, что США уверены, что эффект от санкций, введенных против РФ в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться. «Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали», – подчеркнул Блинкен.

Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией в Украине специальную военную операцию.

Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС.

Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.

Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции РФ проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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