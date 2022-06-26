Москва выходит из российско-американского договора о неразработке вечного двигателя

МИД России заявил о денонсации российско-американского соглашения «О запрете разработки, производства и внедрения установок с коэффициентом полезного действия более ста процентов». Это станет симметричным ответом на американские санкции в области энергетики.

«Договор о неразработке вечного двигателя», как его называла пресса, был подписан и ратифицирован сторонами в 2014 году. Инициатива тогда принадлежала России. Президент РАН Владимир Фортов так обосновывал необходимость соглашения:

– Наши учёные стоят на пороге открытия вечного движения. Появление устройства, эксплуатирующего вечное движение, в руках любой страны, в том числе нашей, вызовет экономический и энергетический дисбаланс в мире, сравнимый с потерей сдерживающей роли ядерного оружия. Это нужно остановить!

Американцы долго уклонялись от заключения договора, называя его бессмысленным и излишним. Однако российским дипломатам удалось добиться их согласия в обмен на подписание ДНР и ЛНР Минских соглашений. В текущей ситуации Россия не считает возможным и далее воздерживаться от разработки вечного двигателя.

– Нам не оставили выхода. Мы до последнего старались соблюдать договор, но нас обложили такими санкциями, что это больше не имеет смысла. Россия уведомила партнёров, что с 1 января 2023 года приступает к разработке изделий, ранее запрещённых этим документом, – сказал глава МИД Сергей Лавров.

В федеральный бюджет 2023 года планируют заложить 197 миллиардов рублей на изучение возможности использования вечного движения в промышленности. Осваивать финансирование будут совместно Роснано и кипрская компания «Kostroma Kogeneratsia-2 Ltd», зарегистрированная 23 июня 2022 года.

—