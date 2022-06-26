 

Great Wall начал продажи вездехода вдвое дешевле Jeep Wrangler

26.06.2022, 16:20, Разное
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Китайский бренд Great Wall объявил о начале продаж новой модели вездехода под названием Tank 300 Frontier.

Представленный экземпляр позиционируют в качестве недорогого аналога Jeep Wrangler. Модель получила улучшенные внедорожные шины, обвес, крупные колесные диски. Также на кузове предусмотрели встроенную лебедку. Цена нового экземпляра составит около 280 тысяч юаней.

Модель отличается от предшественника расширенными колесными арками, а также радиаторной решеткой и бамперами. Эксперты ранее сообщили, что новый экземпляр получил 2-литровый турбированный двигатель, который выдает 227 л.с. мощности. Вездеход приводится в движение восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.



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