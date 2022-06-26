 

Компания Cadillac представила тизерные изображения интерьера нового Celestiq

26.06.2022, 16:20, Разное
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Компания Cadillac поделилась официальными тизерами новой модели Cadillac Celestiq с электродвигателем.

Представители бренда намерены презентовать электрокар к концу следующего месяца. По снимкам видно, что модель имеет роскошный салон с красной кожей. Новый электрокар Celestiq изначально будут продавать только по предварительным заказам уже в следующем году. Модель обладает увеличенным мультимедийным экраном, панорамной крышей.

Модель электрокара выполнена на архитектуре Ultium. Ранее сообщалось, что новинка обладает запасом хода около 650 километров. Производитель пока не называет остальных параметров до официальной презентации нового роскошного электрокара Cadillac Celestiq.



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