Врио Комтранса Енокаев преуменьшил масштабы вызванных транспортной реформой проблем

Петербуржцы продолжают заваливать комитеты Смольного сотнями жалоб, посвященных транспортной реформе. Однако, по мнению Врио председателя Комтранса Валентина Енокаева, большинство обращений носят «справочный» характер. По его словам, за время перехода на новую модель транспортного обслуживания горожане сообщали о «небольших сбоях» при оплате проезда и отсутствии информации об изменениях в движении городского транспорта.

«Мы жалобы получаем на те маршруты, которые не перешли на новую модель транспортного обслуживания. Само по себе чувство реформы у жителей вызвало желание соучастия, потому что жалобы – это как предложение к изменениям», — заявил Енокаев в эфире телеканала «78».

Он также добавил, что маршруты, на которые жалуются горожане, могут быть изменены по решению чиновников. При этом больше половины из 30 тысяч поступивших обращений носят «справочный» характер, рассказал Енокаев.

Не исключено, что подобными заявлениями врио главы Комтранса пытается преуменьшить масштабы бедствия и отвлечь внимание общественности от серьезной проблемы. Именно такой политики придерживался и предшественник Енокаева Кирилл Поляков.

По мнению экспертов, массовые жалобы горожан на транспортную реформу вызваны тем, что чиновники составляли новые маршруты без использования актуальных данных. Это привело к увеличению времени пассажиров в пути, а также к необходимости делать по несколько пересадок. Горожане не раз отмечали, что решение Смольного отменить частные маршруты было преждевременным. Вместо упразднения транспортной сети чиновникам стоило озаботиться обновлением автопарка, считают они.

Транспортная реформа реализуется в Петербурге с 1 апреля. Однако поток жалоб не прекращается и сейчас. Местные жители отмечают, что в общественном транспорте по-прежнему с перебоями работает система платы проезда, а кондиционеры не включают даже с наступлением тридцатиградусной жары. Городу не хватает автобусов и троллейбусов, кроме того, за функционированием выделенных полос никто не следит. Уже 15 июля в Северной столице стартует третий этап реформы. Однако горожане сомневаются, что к этому времени чиновники разрешат ранее возникшие проблемы, а значит, ситуация станет еще хуже.

