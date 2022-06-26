 

«Катастрофа», именно этим словом Сергей Кузнецов описал смерть Шатунова

26.06.2022, 16:00, Разное
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Создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов четко и емко обозначил свои ощущения по поводу кончины певца. Это событие стало для него настоящей катастрофой.
Кузнецов в это воскресенье пришел попрощаться с Юрием Шатуновым. Новость о смерти певца выбила его из колеи.

По его словам, певец был прекрасным человеком не только будучи ребенком, но и став взрослым мужчиной. Кузнецов признаётся, что пытался перевоспитывать Шатунова, ведь солистом группы «Ласковый май» тот стал в 13 летнем возрасте. Но певец был самостоятельным малым и воспитал сам себя.

Создатель группы поделился воспоминаниями и о ходе творческих процессов. Именно в такие моменты он чувствовал связь с певцом. Песня либо нравилась им обоим, либо они её переделывали.

Несколько часов подряд поклонники беспрерывным потоком идут, чтобы попрощаться с любимым певцом. При входе, с правой стороны, в траурный зал установили огромный портрет Юрия Шатунова, а рядом с ним его гармонь, которую произвели на фабрике «Тульская гармонь».

Смерть певца наступила в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. Обширный инфаркт стал причиной смерти артиста.

Источник: www.vesti.ru



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