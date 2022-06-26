Захарова: Британцев «готовят» к ядерной войне с Россией, чтобы отвлечь от внутренних проблем
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Представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, например, от краха британской монархии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления РФ на этот счет», – написала Захарова в Telegram-канале.
Захарова указала на то, что «это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов».
Ранее РФ пригрозили войной с Британией в случае казни наемников.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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