 

Захарова: Британцев «готовят» к ядерной войне с Россией, чтобы отвлечь от внутренних проблем

26.06.2022, 15:33, Новости дня
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Представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, например, от краха британской монархии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления РФ на этот счет», – написала Захарова в Telegram-канале.

Захарова указала на то, что «это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов».

Ранее РФ пригрозили войной с Британией в случае казни наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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