 

Франция поддержала запрет на экспорт золота из России

26.06.2022, 15:33, Новости дня
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Франция поддерживает запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, информирует агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

Также агентство отмечает, что Франция не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила «ценовой щит», который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией в Украине специальную военную операцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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