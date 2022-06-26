ЕР организовала для школьников из Донбасса поездку на Всероссийский выпускной бал-2022

Вместе с тысячей российских школьников ребята из Донецкой и Луганской народных республик побывали на празднике, который прошел в Государственном Кремлевском дворце.

Некоторые из них сейчас живут в пунктах временного размещения и окончили школу уже в России. Одна из школьниц Дарья Максимук приехала в Ярославскую область из Мариуполя вместе с родителями в марте. Ее семья попала в ПВР в лагере «Сахареж». 11 класс девочка закончила в Бурмакинской средней школе №1. Осуществить мечту и устроить настоящий праздник для Дарьи и ее мамы Марины Викторовны помогло региональное отделение «Единой России».

«Не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. Мы такого не ожидали и предположить никогда даже не могли, что побываем в Кремле. Долго выбирали наряд. «Единая Россия» и тут помогла – свозили нас в Ярославль за покупками», – приводятся ее слова на сайте «Единой России».

Выпускница Арина Титкова вместе с шестью одноклассниками в феврале была эвакуирована в Ростовскую область из Донецкой школы-интерната №1. Воспитанники интерната находятся в ПВР под Таганрогом. Они завершили учебный год в Ново-Лакедемоновской средней школе. Региональный волонтерский центр «Единой России» помог приобрести для ребят из ДНР праздничную школьную форму.

«Дети очень рады и взволнованы. Нам позвонил Максим Захаров (руководитель фракции «Единой России» в Собрании депутатов Неклиновского района – прим. ВЗГЛЯД.) и спросил – на выпускной бал поедете? Конечно, не раздумывая, собрали документы. В первые минуты ребята были шокированы новостью о том, что попадут на бал в Москву, думали, что это шутка», – рассказала директор Донецкой школы-интерната №1 Ольга Волкова.

Она добавила, что ребята серьезно готовились к мероприятию.

«Мы, взрослые, прекрасно понимаем, что бал – самый лучший подарок выпускникам. Дети прекрасно провели время. Нас провожали, помогали во всех мелочах. Спасибо огромное за такое чудо» – сказала Волкова.

Перед выпускным для школьников была организована экскурсия по Москве. Они увидели Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, район Москва-сити, самые красивые бульвары столицы и весь город с высоты смотровой площадки Воробьевых гор.

В пятницу «Единая Россия» организовала для выпускников школ Донбасса экскурсию в парк «Патриот», где дети увидели Главный храм и музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил России, памятник «Матерям победителей».

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