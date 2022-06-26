Почему от умниц и красавиц сбегают мужчины. Их привычки, которые сначала привлекают, а потом начинают раздражать

Нередко в жизни возникают ситуации, когда у умниц и красавиц не получается построить крепкие долгосрочные отношения с мужчинами. И это вызывает вопросы. Почему от таких симпатичных, умных, добрых, заботливых сбегают их партнеры, оставляя разочарование в любви? Казалось бы, чего им еще не хватает в их избранницах? Что это – вопиющая несправедливость судьбы или особенности поведения, которые на поверку оказываются не столь уж привлекательными при ближайшем рассмотрении? Вот что по этому поводу думают психологи.

Гиперопека

Разве проявление нежной заботы со стороны любимой может не понравиться парню? Да, может, когда эта забота становится чересчур навязчивой и удушливой. Начинают раздражать даже невинные фразы: “А ты поел?”, “Не сиди допоздна, а то не выспишься!”, “Надень шарф, на улице мороз!”, которые становятся орудием гиперопеки.

Психологи утверждают, что здоровые отношения между партнерами должны строится на их равенстве. Оба они должны чувствовать себя взрослыми и самостоятельными людьми. В большинстве случаев мужчины хотят видеть рядом не вторую маму, а возлюбленную. Поэтому излишняя опека скорее отпугнет парня, нежели привлечет его.

Отсутствие самостоятельности

Другой крайностью является такое поведение партнерши, как попытка полностью переложить на своего мужчину ответственность за свою жизнь. Как правило, такую модель поведения формируют у девочек родители. Они воспитывают их как “принцесс”, лишая самостоятельности. Сначала такая девушка может привлекать хрупкостью и милой беспомощностью, вызывая у своей второй половины желание заслонить ее от жестокости внешнего мира и стать для нее настоящей опорой. Будучи влюбленным, мужчина с удовольствием возьмет на себя часть домашней работы. Но увидев, что партнерша и шагу не может ступить самостоятельно, тем самым превращая в няньку своего избранника, он в конце концов не выдержит.

Навязчивость

На начальном этапе влюбленности у обоих партнеров выброс “гормонов счастья” – эндорфина, дофамина, серотонина и окситоцина – просто зашкаливает. Это побуждает их стремиться проводить со второй половинкой каждую минутку. И это воспринимается очень мило и прекрасно. Однако во всем нужно знать меру. Когда первая волна чувств у парня немного схлынула, а девушка все так же пребывает в состоянии эйфории, она проявляет свою привязанность в пугающих объемах. Звонит мужчине по сто раз в день, не дает ему возможности побыть одному. Неудивительно, что ему не хватает воздуха, и он сбегает.

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Пустота и глупость

Встречая внешне привлекательную девушку, мужчина очаровывается ее красотой и влюбляется в нее, не обращая особого внимания на ее внутренний мир. К сожалению, некоторые красавицы всю свою энергию направляют исключительно на поддержание идеального “фасада” – безупречной фигуры, сияющей кожи, миловидного личика, превращая их в настоящее произведение искусства.

Как следствие, за красивой обложкой – лишь пустота, бессодержательность, а порой и глупость. Такая девушка не способна дать партнеру тепла и света, она лишь требует от него все больше и больше финансов для вливания их в апгрейд своего тела. В результате парень предпочтет другую девушку, пусть и “несовершенную”, но умную и ласковую.

Комплексы и претензии

Иногда красивая женщина, которая в начале отношений казалась уверенной и вела себя как настоящая королева, превращается в свою противоположность. До того как выйти замуж, она тщательно скрывала свои комплексы, а завоевав мужчину, расслабилась, и они взяли над ней верх.

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Она стала бояться, что муж бросит ее, если она постареет, начала ревновать его по поводу и без и требовать ежеминутных доказательств любви. За этим следует тотальный контроль, беспричинные истерики, претензии в том, что она получает мало внимания. Закономерным финалом подобных отношений является развод.

Провокация

Как правило, мужчины гордятся своими красивыми женам. Им льстит то внимание, которое привлекает ее благоверная, в том числе и со стороны представителей сильного пола. И все бы хорошо, но иногда женщина, пользующая большим успехом у мужчин, заигрывается. Ей нравится находиться в центре внимания, быть объектом чьих-то мечтаний, и она с удовольствием флиртует направо и налево, хотя может и вовсе не помышлять о каких бы то ни было отношениях на стороне. Со временем успех супруги начинает безмерно раздражать ее вторую половину, и он теряет доверие к ней, подозревая ее в неверности. И жизнь его превращается в сплошное мучение. Поэтому неудивительно, если он захочет развестись, чтобы потом связать свою жизнь со скромной женщиной.

Отсутствие стремления к материнству

Иногда влюбленные, мечтая о создании крепкой семьи, представляют, как будут воспитывать своих отпрысков. Но затем, уже в браке, мужчина понимает, что его избранница вовсе не стремится стать матерью, беспокоясь о своей фигуре и предлагая супругу подольше пожить для себя. И тогда муж, будучи по натуре семьянином, начинает задумываться: а с той ли женщиной он пытается создать семью? И если в дальнейшем женщина не изменит свою позицию, муж, скорее всего, уйдет от нее к другой, которая готова рожать ему детишек.