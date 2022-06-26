 

Компания VOLKSWAGEN представит пикап AMAROK нового поколения 7 июля 2022 года

26.06.2022, 14:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Volkswagen готовится выпустить новую модель пикапа Amarok.

Официальная премьера состоится 7 июля. Ранее уже демонстрировали многочисленные тизеры, которые раскрывали отдельные детали кузова. В свою очередь, в салоне применили увеличенный вертикальный экран мультимедийного комплекса. Здесь же установили цифровую приборную панель.

Для пикапа в максимальной комплектации установили многочисленные электронные ассистенты, а также камеры кругового обзора. Модель обладает опцией автоматического переключения ближнего и дальнего света. Под капотом применят дизельные и бензиновые моторы с объемом от 2 до 3 литров. Серийный выпуск пикапов наладят в США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.22 / Мнение: Жулики в интернете – у нас и у них

21.03.22 / Мнение: Телеграм стал самым популярным мессенджером в России

26.03.21 / Министерство иностранных дел Республики Беларусь

11.01.22 / Люди решили построить город посреди пустыни и живут там уже больше 100 лет и на это есть причина

14.03.21 / Чиновникам разрешат сбивать пешеходов, россиян попросили уменьшить размер блинов, празднование 8 марта и мудрые решения Роскомнадзора в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

06.05.22 / Мнение: О мягкой аннексии Украины… «Они» добились своего?

09.05.22 / Фитнесюхи – Личное мнение

01.07.21 / Волосы будут красивыми, как в рекламе: 10 заповедей, которые важно соблюдать

09.08.20 / Более 80 процентов россиян хотели бы видеть Лукашенко президентом России

21.01.22 / Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика