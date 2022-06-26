Компания VOLKSWAGEN представит пикап AMAROK нового поколения 7 июля 2022 года

Компания Volkswagen готовится выпустить новую модель пикапа Amarok.

Официальная премьера состоится 7 июля. Ранее уже демонстрировали многочисленные тизеры, которые раскрывали отдельные детали кузова. В свою очередь, в салоне применили увеличенный вертикальный экран мультимедийного комплекса. Здесь же установили цифровую приборную панель.

Для пикапа в максимальной комплектации установили многочисленные электронные ассистенты, а также камеры кругового обзора. Модель обладает опцией автоматического переключения ближнего и дальнего света. Под капотом применят дизельные и бензиновые моторы с объемом от 2 до 3 литров. Серийный выпуск пикапов наладят в США.