 

Молодые дизайнеры представили свои первые капсульные коллекции на неделе моды в Москве

26.06.2022, 14:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На проект “Fashion-практикум” поступило много заявок от студентов профильных вузов. Авторы лучших креативных решений стажировались у ведущих дизайнеров Москвы.

Члены жюри отметили, что присланные на конкурс работы показывают стремление начинающих дизайнеров к переосмыслению традиций, поиску новых фасонов и сочетаний цветов.

В течение трех недель они работали над капсульными коллекциями. 25 июня состоялся выпускной экзамен. Он стал одним из ярких моментов фестиваля “Модная столица”.

По словам наставников, молодые дизайнеры продемонстрировали хорошее воображение и инновационный подход к решению задач.

Московская неделя моды завершается 26 июня. В ее рамках проходит фестиваль косплея “Фанерон. Город мечты”. Гости могут принять участие в тематических мастер-классах, увидеть работу профессиональных косплееров и насладиться выступлениями музыкантов.

Еще одно яркое событие этой недели – фестиваль “Модная столица”. В московских парках, библиотеках и музеях проходит более 60 мероприятий: дизайнерские показы, встречи с модельерами, чтения лекций об истории моды и многое другое.

В этом году Московской неделе моды посвящена акция “День без турникетов”. С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии проводятся бесплатные экскурсии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08.21 / Как понять, что морковь созрела и ее пора убирать с грядок: смотрим на листья

19.01.22 / Как сочетать модные широкие брюки с удобными кроссовками: советы по созданию комфортных элегантных нарядов

14.12.21 / Суд в Беларуси приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима

27.04.21 / Скандалы: Дома в воздухе

17.09.20 / Анна Курникова показала подросшую дочь Машу

30.03.21 / Билл Гейтс предложил «затемнить солнце»

24.09.21 / Самое вкусное, возможно, растет рядом: как собирать хмель и использовать в питании – мариновать, жарить (советы по приготовлению)

21.06.22 / «Выдержал огромную конкуренцию» – Безруков признался, что сыграл Чебурашку в новом российском фильме

10.10.21 / То смеемся, то плачем: чем обусловлены перепады настроения у женщин и причем тут желудок

29.12.20 / Возможен ли «эффект бабочки» при путешествиях во времени?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика