Молодые дизайнеры представили свои первые капсульные коллекции на неделе моды в Москве

На проект “Fashion-практикум” поступило много заявок от студентов профильных вузов. Авторы лучших креативных решений стажировались у ведущих дизайнеров Москвы.

Члены жюри отметили, что присланные на конкурс работы показывают стремление начинающих дизайнеров к переосмыслению традиций, поиску новых фасонов и сочетаний цветов.

В течение трех недель они работали над капсульными коллекциями. 25 июня состоялся выпускной экзамен. Он стал одним из ярких моментов фестиваля “Модная столица”.

По словам наставников, молодые дизайнеры продемонстрировали хорошее воображение и инновационный подход к решению задач.

Московская неделя моды завершается 26 июня. В ее рамках проходит фестиваль косплея “Фанерон. Город мечты”. Гости могут принять участие в тематических мастер-классах, увидеть работу профессиональных косплееров и насладиться выступлениями музыкантов.

Еще одно яркое событие этой недели – фестиваль “Модная столица”. В московских парках, библиотеках и музеях проходит более 60 мероприятий: дизайнерские показы, встречи с модельерами, чтения лекций об истории моды и многое другое.

В этом году Московской неделе моды посвящена акция “День без турникетов”. С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии проводятся бесплатные экскурсии.