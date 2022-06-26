В Москве благоустроили 36 набережных за 11 лет

Он отметил, что раньше около 200 километров набережных Москвы-реки были недоступны для горожан. За последние 11 лет приведено в порядок 36 территорий у воды, уточнил Собянин.

“Один из самых интересных идет через историческую часть города – от Таганки до “Москва-Сити”, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что первой привели в порядок Крымскую набережную в 2013 году. Там обустроили ландшафтный парк с беговыми и велосипедными дорожками, вернисаж и сухой фонтан. К набережной присоединили пешеходный участок от пересечения с 3-м Голутвинским переулком до улицы Большая Якиманка.

Собянин рассказал, что в 2021 году благоустроены Софийская, Космодаминская, Раушская и Садовническая набережные на острове Балчуг. Также открыт первый участок набережной Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛ.

“Скоро там пойдут речные трамваи. В целом прогулочное пространство будет около 4 км – от ТТК до затона Новинки”, – сообщил мэр.

Напомним, что к 2025-2028 годам планируется создать единый рекреационный каркас вдоль Москвы-реки. В столице сформируют маршрут для отдыха и прогулок длиной порядка 246 километров.