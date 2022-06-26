Директор Шатунова не сомневается в продолжении судебных разбирательств с Разиным

Бывший продюсер «Ласкового мая» не оставит попытки отсудить все права на творчество группы. Юрий Кудряшов уверен в этом.

23 июня стало известно, что сердце легендарного исполнителя Юрия Шатунова остановилось. Сравнительно недавно, до этого трагичного факта, певец выиграл в судебном процессе у Андрея Разина.

Права на хиты «Ласкового мая» были переданы Шатунову. Близкие друзья и знакомые певца утверждают, что именно эти события могли поспособствовать ухудшению здоровья артиста, ведь судебные процессы длятся уже довольно длительное время.

После проигрыша Разин объявил, что не оставит попыток стать обладателем прав на творчество известной группы. Бывший продюсер считает, что он законный владелец всех авторских прав на хиты «Ласкового мая».

Директор и друг Шатунова Юрий Кудряшов весьма эмоционально и не лицеприятно выразился в адрес Андрея Разина. Причиной стало то, что бывший продюсер «втихаря» подал кассационную жалобу, а также продолжает судиться по искам о фонограммах певца.

Источник: www.starhit.ru