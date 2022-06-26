Ольга Казаченко: «Здоровье Шатунова сгубили суды с Разиным»

На похоронах Юрия Шатунова Ольга Казаченко резко высказалась о причинах его смерти. По её словам, судебные разбирательства негативно отразились на здоровье певца.

Бывшая жена популярного певца 90-х Вадима Казаченко, вместе с тысячами поклонников, прибыла на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Шатуновым.

Казаченко отметила, что творчество артиста напоминает ей детство, первую любовь и юность. Также она весьма четко обозначила свою позицию по отношению к судебным тяжбам, которые тревожили Шатунова последние несколько лет. По своему опыту, бывшая жена Вадима Казаченко знает, что судебные истории — это стресс. И именно эта ситуация спровоцировала проблемы со здоровьем певца.

Телеведущая также сообщила, что супруга Юрия Шатунова прибудет в Москву уже в понедельник. В этот же день будет еще один вечер прощания с артистом, но уже для самых близких.

Хочется отметить, что прощание с любимым певцом было очень символично. Весь траурный зал был украшен белыми розами.

Источник: www.kp.ru