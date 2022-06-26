 

Ольга Казаченко: «Здоровье Шатунова сгубили суды с Разиным»

26.06.2022, 14:39, Разное
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На похоронах Юрия Шатунова Ольга Казаченко резко высказалась о причинах его смерти. По её словам, судебные разбирательства негативно отразились на здоровье певца.
Бывшая жена популярного певца 90-х Вадима Казаченко, вместе с тысячами поклонников, прибыла на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Шатуновым.

Казаченко отметила, что творчество артиста напоминает ей детство, первую любовь и юность. Также она весьма четко обозначила свою позицию по отношению к судебным тяжбам, которые тревожили Шатунова последние несколько лет. По своему опыту, бывшая жена Вадима Казаченко знает, что судебные истории — это стресс. И именно эта ситуация спровоцировала проблемы со здоровьем певца.

Телеведущая также сообщила, что супруга Юрия Шатунова прибудет в Москву уже в понедельник. В этот же день будет еще один вечер прощания с артистом, но уже для самых близких.

Хочется отметить, что прощание с любимым певцом было очень символично. Весь траурный зал был украшен белыми розами.

Источник: www.kp.ru



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