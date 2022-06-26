 

Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине

26.06.2022, 14:10, Новости дня
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Попытки уладить конфликт в Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии.

В заявлении канцелярии Джонсона говорится, что премьер-министр подчеркнул, сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст президенту РФ Владимиру Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками, передает ТАСС со ссылкой на BBC.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией.

Кроме того, ранее он также отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, несмотря на угрозу усталости от конфликта в этой стране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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