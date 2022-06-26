Прах Шатунова частично захоронят в Германии
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Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии, где артист жил долгое время, сообщил его представитель Аркадий Кудряшов.
«Прах (после кремации) захоронят частично в Германии и частично – Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», – сказал Кудряшов, передает РИА «Новости».
Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Похороны музыканта состоятся 28 июня на Троекуровском кладбище.
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