 

Прах Шатунова частично захоронят в Германии

26.06.2022, 14:10, Новости дня
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Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии, где артист жил долгое время, сообщил его представитель Аркадий Кудряшов.

«Прах (после кремации) захоронят частично в Германии и частично – Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», – сказал Кудряшов, передает РИА «Новости».

 

Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Похороны музыканта состоятся 28 июня на Троекуровском кладбище.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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