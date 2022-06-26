 

Хотим больше радости в жизни – красимся в блондинку: как цвет волос влияет на наше состояние

26.06.2022, 14:00, Разное
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Любое наше психологическое состояние имеет непосредственное отражение в нашем облике. Радостные события обычно влекут смену цвета волос, в то время как стрессовые или травмирующие события обычно приводят к кардинальной смене прически.

Волосы и традиция

Вы знаете из истории и из книг, что обычно длинные волосы ассоциируются с молодостью и свободой (для женщин). Не покрытые длинные пряди, свободно ниспадающие на плечи или заплетенные в простую косу – это признак молодой незамужней девушки. Возможно именно поэтому девушки стремятся отрастить локоны к свадьбе, нередко кардинально меняя прическу вскоре после нее.

Помимо исторической традиции, длинные красивые струящиеся локоны ассоциируются с молодостью и здоровьем их обладательницы. Еще и поэтому многие модницы стремятся обзавестись шикарной гривой.

Мнение психологов

Психологи утверждают, что такое внимание к волосам обусловлено тем, что именно волосы привлекают внимание окружающих в первую очередь при общении. Люди, встречаясь в первый раз, оценивают друг друга в том числе и по состоянию волос. Таким образом, волосы являются важной маркированной частью социального взаимодействия.

По длине, цвету волос, прическе и наличию украшений в волосах, собеседник может отнести человека к той или иной социальной группе, оценить социальный статус и определить примерный возраст.

Влияет ли цвет волос на психоэмоциональное состояние

Вы наверняка испытывали чувство эйфории, покидая парикмахерскую после удачной стрижки или окрашивания. Эти эмоции связаны не только с обновлением имиджа, но и с новым цветом. Так большинство исследователей, занимавшихся анализом психологического состояния людей, пришли к выводу, что обладатели светлых локонов ощущают себя более счастливыми, чем люди с другим цветом волос.

Кроме того, блондины воспринимаются окружающими как более открытые и радостные личности. Возможно, это связано с тем, что светлые волосы у большинства людей ассоциируются с невинностью и юностью.

Очень часто при кардинальных изменениях в жизни девушки меняют цвет волос на светлый. Возможно, именно так проявляется желание почувствовать себя более уверенной и счастливой, а может быть при желании провести эксперимент с внешностью, перекрашивание в блонд становится самым простым способом самореализации.

В любом случае, психологи подтверждают наличие прямой связи между цветом волос, нашим самоощущением и эмоциональным фоном.



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